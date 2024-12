Así lo aseguró la ministra Soledad Martínez y pidió el acompañamiento de los jefes comunales que tienen bajo su responsabilidad el mantenimiento de edificios escolares. “Pongámonos manos a la obra”, remarcó.



La ministra de Educación, Soledad Martínez, se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento que tienen bajo su responsabilidad el mantenimiento de escuelas y los instó a trabajar “desde ahora y todos los días” para llegar al inicio del próximo ciclo lectivo con los edificios en óptimas condiciones.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en un plan de tareas desde cada municipio. Así, vamos a llegar al 24 de febrero con las escuelas en condiciones”, indicó.

Martínez aseguró que, si es necesario ejecutar todo el presupuesto del mantenimiento del año próximo para poner las escuelas en condiciones antes de febrero, “lo vamos a ejecutar”.

“Desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Obras Públicas, tenemos responsabilidades propias: las obras que están en ejecución, las que tenemos que poner en marcha, las que hemos comprometido y tenemos que terminar de concretar, y son las responsabilidades que hemos asumido desde la provincia de manera excluyente”, rescató.

Agregó que “hay otras responsabilidades que hemos decidido compartir a través de la firma de convenios por las que los intendentes y los presidentes de comisiones de fomento están involucrados en la tarea de mantenimiento”.

Martínez afirmó que “no hay ninguna razón para que un intendente o un presidente de comisión de fomento le diga a un director de escuela que un trabajo no se puede realizar porque no esté en el marco del mantenimiento de escuelas, no solo porque en el marco del convenio está, sino porque además la directiva del gobernador es que hagamos en las escuelas lo que hay que hacer”.

La ministra expresó que “todas las familias quieren que sus chicos empiecen las clases en tiempo y forma. Entonces, no hay razón, ni hay ninguna situación fuera del convenio que no podamos atender respecto de las necesidades de las escuelas”.

“Pongámonos manos a la obra”, remarcó la funcionaria y adelantó que no se tomará licencia.

También en la jornada, la ministra repasó las principales acciones desarrolladas por la gestión y los acuerdos salariales alcanzados con los gremios para el próximo ejercicio. Además, recordó que “a partir del reordenamiento de las cuentas de la provincia, hemos logrado reactivar -en lo que corresponde a Educación- una treintena de obras; todas íntegramente financiadas con presupuesto provincial”.

