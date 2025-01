Vecinos de Quilquihue cuestionan el funcionamiento del Destacamento policial

Preocupados por diversos hechos delictivos y de tránsito en la zona, los vecinos de Quilquihue expresaron que se sienten a la deriva sin seguridad y que el destacamento de policía de Quilquihue es un espacio utilizado por oficiales de distintas fuerzas para vacacionar y no cumpliría con las funciones de seguridad para la zona.

Según relataron los vecinos de la zona a Lacar Digital «a lo largo de los años, el uso del Destacamento ha rotado entre diversas instituciones, como Guardafauna, Policía de San Martín de los Andes, Policía de Junín y actualmente Policía Rural, pero siempre ha mantenido un patrón común» indicaron.



Según indicaron «los oficiales utilizan este lugar para descansar. Gracias a su ubicación remota, se benefician del famoso «2 x 1», donde un día de trabajo equivale a dos días de franco. Sin embargo, la función real de estos policías en el destacamento se cuestiona, cuando hay un robo en una vivienda y los vecinos atrapan a los delincuentes infraganti, los policías argumentan que no pueden dejar el destacamento vacío porque solo hay dos oficiales, y que, al ser cuatro los delincuentes, están en inferioridad numérica. Una vez que los delincuentes cruzan el puente, argumentan que ya es jurisdicción de SMA y no pueden actuar. Además, si los delincuentes abandonan objetos durante su huida, dicen que no hay pruebas suficientes para proceder.

Cuando el puente de mano única colapsa, no controlan el tránsito, incluso si están a solo 50 metros del mismo» expresaron los residentes con preocupación.



También hicieron referencia al descontrol de fogatas que se arman en el lugar poniendo en riesgo a todos los habitantes de la zona en época estival e hicieron hincapié en las fiestas ilegales entre otros «ante fuegos peligrosos en las playas, argumentan que deben llamar al guardafauna de Junín, ya que no cuentan con vehículos para acudir. En situaciones de fiestas ilegales con música alta y conductores ebrios, tampoco realizan controles de tránsito» indicaron.



Por otro lado mencionan que la zona es un gris entre Junín y San Martín de los Andes «este comportamiento es resultado de la «zona franca» en la que se encuentra la Villa Río Quilquihue. Aunque administrativamente pertenece a Junín de los Andes, esa ciudad no tiene los recursos para hacerse cargo de la situación. Por ejemplo, se eliminó la recolección de basura durante la temporada de verano por falta de vehículos» expresaron a este medio.

En tanto ven con preocupación los anuncios de asfalto en la zona ya que sin otros servicios, se generaría un retroceso en el crecimiento del lugar «después de diez años, finalmente parece que se asfaltará la ruta hasta el puente. Sin embargo, es importante recordarle a los funcionarios que este asfalto, sin la infraestructura y servicios complementarios necesarios (construccion de baños y su debida limpieza, Area de recreación con fogones habilitados, recolección de basura, estacionamiento, control de tránsito, seguridad, etc.), no generará progreso en la zona, sino que podría llevar a un retroceso» finalizaron a Lacar Digital.

Comparte esto: Facebook

X