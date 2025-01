“Ya no hay mucho tiempo”: Felipe tiene siete meses y espera un trasplante de corazón para seguir viviendo

El bebé neuquino comenzó con una enfermedad cardíaca que genera que el órgano no se mueva. Hace dos meses está internado y se encuentra en emergencia nacional.



Felipe Palagani, un bebé de siete meses, está en lista de espera por un trasplante de corazón. Lo que comenzó con una bronquiolitis, derivó en una bacteria que entró con una sepsis descompensada y luego le afectó el corazón. Hoy su familia montó una gran campaña para que todo el país conozca la cara del chiquito que necesita de un milagro.



“Todo empezó hace dos meses con una bronquiolitis y luego por una bacteria, ingresó con una sepsis, descompensado a la guardia. Luego se verificó la afección del corazón, estuvo 15 días en el San Lucas Neuquén, lo derivaron a la clínica Suizo Argentina donde estuvo cinco más y de ahí directamente pidieron el traslado al Italiano a la espera de un trasplante”, explicó Macarena, la tía del chiquito.

El bebé fue diagnosticado con miocardiopatía dilatada con disfunción severa del ventrículo izquierdo. “Está conectado a ECMO después de sufrir una asistolia y un paro cardíaco. El soporte no es un tratamiento, no se puede dejar por siempre, solo nos da más tiempo. Su corazón ya no responde, por lo que necesita un trasplante con urgencia para poder salir adelante”, remarcó la joven.

“Necesitamos viralizar la importancia de donar órganos pediátricos y hacer viral su caso para que así tanto Feli como muchos otros niños que esperan una donación, ya sea para una mejor calidad de vida o para vivir la suya, lo puedan lograr”, insistió.

Actualmente, Felipe está en la lista de emergencia nacional de trasplantes por un nuevo corazón. Es por eso que su mamá apela a la solidaridad y conciencia social sobre la importancia de la donación pediátrica de órganos. “Lo único que queda por hacer ahora es esperar a que su corazón vuelva al estado que estaba antes de la descompensación o que aparezca un donante. Feli no tiene tiempo ya”, resaltó la mujer con angustia.



“Los órganos no van al cielo”, es la campaña que llevan adelante para concientizar. Mientras aguardan por la llegada del órgano a contrarreloj, sus papás y su hermanito se encuentran alojados en la Casita de Ronald, pero insisten en la importancia de que la difusión para que más personas conozcan al bebé y se puedan involucrar debido a que la donación pediátrica aún debe ser aprobada por los padres o tutores legales de los donantes.

