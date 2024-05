Cara conocida: El mismo delincuente ingresó a robarle 3 veces y le reclamaron al municipio

Los comerciantes ya no saben donde reclamar, lo han hecho en la policía, la Fiscalía y esta vez se dirigieron al municipio local, que cobra una tasa de seguridad, y donde tampoco encontraron respuestas.

Un conocido ladrón y con varias causas de robos a locales comerciales, fue interceptado por tercera vez en un kiosco de Avda. San Martín donde al ser descubierto, emprendió la huída a pie.

Cansados de la situación, los propietario del comercio, fueron a exigir respuestas al Secretario de Seguridad Ciudadana Troncoso, de quién tampoco recibieron respuestas favorables «es increíble que el municipio nos cobre una tasa de seguridad ciudadana, que firmen convenios con el MPF para que no hayan más puertas giratorias y todo siga igual» indicó indignada la vecina y agregó «fuimos a la físcalia donde obviamente nos dicen que no depende el tema de ellos, y de quién depende la seguridad de los vecinos» se preguntó la comerciante e indicó «es insólito que tengamos que salir a defendernos nosotros mismos, la policia sólo se ve en temporada recorriendo a pie, si llamas te dicen que no hay móviles, que no hay personal, entonces nos preguntamos, estamos a la deriva de los chorros locales?. Ya todos saben quienes son, quizás esperan a que un comerciante se harte y termine matando a una de estas lacras» indicó la vecina.

«Es la vida de un comerciante o de un chorro»

Indignada por los sucesivos robos en su local, la vecina indicó que desde el municipio no se le brindó ninguna respuesta e indicó que su manera de protegerse es con elementos de seguridad pero nada alcanza «tenemos medidas de seguridad en el local, cámaras, que al momento de las denuncias, viendo al ladrón con las manos en la masa tampoco alcanza, tenemos gas pimienta, y otras medidas en puertas magnéticas, pero nada es suficiente. Me da mucha bronca y a eso le sumo la preocupación permanente por mis empleados. Andan tan dados vueltas que me da pánico imaginar que entren un día y lastimen a uno de los chicos que trabajan conmigo. Hoy en la municipalidad fuimos claros «son los chorros o la vida de un comerciante» y los responsables serán ellos porque para eso cobran una tasa de seguridad que jamás brindan, nadie nos protege y seguimos a la deriva en San Martín de los Andes. Indigna ver que sólo se muestran para temporada en las calles y despues San Martín de los Andes es territorio de nadie» finalizó la comerciante.