Cayeron más de 92mm en 24 hs y la ciudad es un caos

¿Qué pasa en San Martín de los Andes cuando llueve? Por qué cada año es más grave que llueva así? El impacto que causa el crecimiento desmedido de la ciudad en cuanto a loteos y construcción tiene que ver? Hay falta de planificación municipal o el Concejo Deliberante no está midiendo este impacto?

Son tantas las dudas que podríamos usar el signo de preguntas en cada párrafo sin obtener respuestas por mas de diez carillas. Ahora bien, quién tiene la culpa? Hay culpables? Las respuestas solo las tiene el municipio? Los concejales? quién aprueba tanto desmonte? tiene que ver? O solo es una «emergencia climática»?

Tantas preguntas surgen que acudimos a consultar a diferentes referentes; sólo obtuvimos respuestas super entendibles como «estamos en este momento desbordados, somos pocos y no podemos responder a todo», o «no puedo responder ahora porque estoy en una emergencia con una casa llena de agua», «no damos abasto», «lo estamos resolviendo». Y así todos los organismos.

Los vecinos de la ciudad? enojados, hartos, enardecidos con todo el mundo, hasta con nosotros porque dicen que ponemos de un barrio si y de otro no, pero la verdad es que el agua nos ha inundado en todo sentido. Lacar Digital recibió por whatsapp 89 mensajes con videos, fotos, audios de diferentes situaciones en menos de 24 hs, más de 100 entre facebook e instagram y tampoco damos a basto.

Se podía prevenir? La tecnología permite saber a qué hora y cuanto va a llover, entonces se podría suponer que si, se podía prevenir, pero también nuestras fuentes consultadas dicen: «Hay gente que vive arriba del cauce del río y no se quiere ir». También nos dicen: «las alcantarillas estan llenas de basura y hojas, no se puede mantener si la gente no colabora». O nos comentan: «Viven en lotes que no fueron planificados, no hay nada, los concejales aprueban hace años lotes que solo traen más y más problemas, pero adonde metes tanta gente sino?»

Todo indica que vamos por un camino que va a repetir y repetir y repetir la historia. Las calles estan detonadas en los barrios, las alcantarillas ni hablar, los viejos arroyos sin mantenimiento solo se desbordan y el agua azota a las viviendas que viven por debajo «del pelo de agua o cota».

Así, el panorama pinta feo, diría que asusta. No hay comité de crisis como cuando el volcán tiró cenizas? qué función cumple el área de seguridad de la municipalidad? Cómo hacen los vecinos que no pueden llegar a los medios de comunicación?

Panorama triste el de San Martín de los Andes, sin voces ni caras que afronten esta decadencia todo parece nublarse aún más. Creería que muchos esperan a que salga el sol para decir… «uf, menos mal que ya no llueve más, y esperan un nuevo fin de año para resolver tal vez, el próximo año».