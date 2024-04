De Argentina a Dinamarca: Thiago Serna y su trayectoria en el Básquet

En una entrevista mantenida con Lácar Digital Thiago Serna nos cuenta sobre su mayor pasión “El Básquet”. A sus 20 años, ha logrado destacarse en el mundo del básquet en Dinamarca. Desde una edad temprana, el principal inspirador fue su padre Víctor Serna quien es entrenador de este deporte. A los 5 años comenzó a jugar pero a los 8 años fluyó su pasión.

Ha formado parte del Club Zorros Básquet en San Martín de los Andes, recorrió todas las categorías, desde pre-mini hasta las formativas( u13 – u15 – u17 – u19 ), acumulando kilómetros en viajes a torneos nacionales e internacionales. A los 13 años jugó en la selección de Neuquén.

“Pero lo que mas me quedo y lo mas importante son todas las amistades que hice, tanto como compañeros y rivales. Y todos los hermosos momentos de cada viaje que hicimos” Agregó

Junto a su equipo fueron campeones del Federal Andino y compitieron en la Liga Federal, la tercera división del básquet argentino, durante dos temporadas consecutivas (2022-2023). Esta experiencia única preparó el escenario para su próxima aventura en tierras danesas.

Con una visa Working Holiday Dinamarca, en Julio del 2023 siguió el consejo de un amigo de su padre y respetado entrenador danés Jeffrey Fawme, quien le abrió las puertas y lo ayudó a conseguir equipo en el país escandinavo.

Jugar en Dinamarca presenta muchas ventajas desde su perspectiva, como el desafío de formar parte de un equipo compuesto por 11 personas de diversas culturas y la necesidad de comunicarse en inglés con ellos. Además, destaca la infraestructura del club, que ofrece horas dedicadas al entrenamiento físico, video scouting y práctica técnica. A diferencia de lo que experimentaba en Argentina o al menos en su club, donde los compañeros solían ser como una familia y compartían momentos fuera de la cancha, en Dinamarca no ha habido la misma interacción social fuera del ámbito del básquetbol.

Llegó a Dinamarca con una mentalidad muy abierta, consciente de que se dirigía a un lugar diferente a su país de origen. Este enfoque le facilitó la adaptación, a pesar de que el primer mes resultó ser el más duro. Sin embargo, la presencia significativa de argentinos en Copenhague contribuyó a que se sintiera como en casa. Además, destaca la actitud inclusiva y respetuosa de sus compañeros de equipo, y que su entrenador es de Lituania y el asistente técnico es español, lo que hace que el idioma principal utilizado en el equipo sea el inglés y no el danés.

En Agosto del 2023 su incorporación al equipo SISU Básquet, de la segunda división de la liga danesa, marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Además de jugar, asumió el desafío de entrenar a un equipo de menores de 15 años, combinando su experiencia en la cancha con su pasión por enseñar y el resultado fue muy bueno, ya que todos son muy respetuosos y le tomaron cariño.

Su consejo para aquellos que deseen tener una experiencia en el extranjero es que se animen a dar el paso, y se preparen para las oportunidades que se presenten. Sugiere ir con la mente abierta y aprender inglés o el idioma del lugar al que vayan, ya que una mejor comunicación puede abrir más puertas.

En términos deportivos, hay notables contrastes entre Argentina y Dinamarca. Aunque en Dinamarca las personas son muy saludables y participan activamente en actividades deportivas, estas están principalmente orientadas hacia el running y el gimnasio. Además, el handball y el bádminton son deportes populares en el país, pero no les dan la misma importancia al básquetbol o el fútbol, como ocurre en Argentina.

⁠”Mis mayores referentes son mis hermanas que se animaron a hacer este tipo de experiencias y eso me genero curiosidad y me ayudo a animarme, ni hablar de mis viejos que siempre me apoyaron y me ayudaron para que esto sea posible” Comenta

“Como extra te puedo contar que una de las cosas mas lindas de esta experiencia es la cantidad de amigos que hice de todos lados del mundo, al principio se me hacia loco compartir mesa con gente que no sea de Argentina, hoy en día nos juntamos a hacer comidas Argentinas como empanadas o a tomar mates con amigos de otros países los cuales aman nuestra cultura. También tuve la oportunidad de viajar y conocer distintos países de Europa y ver mas de cerca las diferencias entre ellos.” agrega