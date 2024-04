«Mi mamá si salía, recorría, caminaba y sobre todo resolvía…» indicó Agustina Crexell en una carta dirigida al intendente

El pasado 15 de abril Agustina Crexell, una de las hijas de Luz Sapag envió una nota al intendente municipal reclamando por el estado en el que se encuentra la ciudad. La carta que llegó a nuestra redacción según manifestó la propia Agustina «no tuvo respuesta municipal, por eso la envío a los medios».

En los párrafos principales la vecina indica: «te escribo estas líneas porque hace un tiempo ya, que recuerdo una y otra vez el último correo que te escribió mi madre a vos y todos tus secretarios, que decía algo así como: Salgan, recorran, caminen..»

Directamente apuntando al intendente Saloniti, Agustina expresa : «Mi mamá salía, recorría, caminaba y sobre todo resolvía. Y por favor no la subestimes diciéndome que el San Martín de su gobierno no es lo mismo que el de ahora. 20, 40, 100 mil habitantes, esta ciudad con ella sería un lujo. No aprendieron nada? y hablo en plural porque en tu gobierno hay funcionarios que también trabajaron con ella».

En otro tramo de la nota Crexell indica: «Como te digo lo malo te digo lo bueno: las boletas de pago de los impuestos municipales llegan, con la precisión de un reloj suizo, todos los fines de mes a mi casilla de correo. Ahora, qué estaría pagando?»

A continuación compartimos la copia de la nota enviada: