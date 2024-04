El delincuente prófugo de San Martín de los Andes se entregó a la Policía

No era la primera vez que el hombre violaba la prisión domiciliaria, ya lo había hecho en otra oportunidad. Sin embargo, por decisión del juez ante la crisis carcelaria, había recibido el beneficio de no quedar detenido en alguna comisaría.

Gregorio Segundo Contreras, el delincuente de San Martín de los Andes con varias violaciones de su prisión domiciliaria, se entregó a la Policía tras ser declarado prófugo. No obstante, no se le agravó la modalidad de detención.

Contreras fue noticia fue en marzo pasado, aunque no se lo identificó con nombre. El sábado 8, personal de la Policía provincial cayó al domicilio del sospechoso, ubicado en calle Las Grosellas al 600, en el marco de un rondín sorpresivo ya que el hombre cumplía allí su prisión domiciliaria en el marco de varios hechos que tiene en proceso en la Justicia, siendo el más recordado el violento asalto que protagonizó en un Pago Fácil en julio de 2023. También se le imputa un hurto en una vivienda.



Al presentarse en la vivienda del barrio El Arenal, los efectivos no pudieron dar con el hombre para notificarlo, por lo que, tras avisar a sus pares de la Comisaría 43, se dirigieron a la casa de su ex pareja, a tan solo seis cuadras del lugar, estimando que podría haber ido a pernoctar allí.



Pero al arribar, la sorpresa fue aun mayor, ya que habían allí efectivos de la Policía Federal en pleno procedimiento de allanamiento, dado que vecinos habían denunciado que en la vivienda funcionaba un kiosco narco.

Al parecer, lo ocurrido fue que minutos antes, al enterarse el imputado del allanamiento en la casa de su pareja, dejó su domicilio y fue hasta el de la mujer para increpar al personal federal, por lo que fue reducido y demorado.

De hecho, al ser llevado a una nueva audiencia por esto, la Justicia le brindó por nuevamente la prisión domiciliaria, y es en este marco que el miércoles pasado al presentarse en su domicilio, no lo hallaron. Al pasar las horas sin poder dar con él, la Policía lanzó un pedido de captura en su contra que difundió a través de las redes sociales.

A raíz del pedido de captura difundido, Contreras se presentó al día siguiente en comisaría y la fiscalía solicitó una audiencia urgente para pedir que se le dicte la prisión preventiva, luego de los reiterados incumplimientos, hasta el próximo 4 de junio.

“Observamos una dificultad muy grande para acatar la norma. El acusado se encuentra detenido hace bastante tiempo, siempre se le explicó las obligaciones. El peligro de fuga se encuentra vigente, teniendo en cuenta que en junio va a realizarse el juicio y que el imputado se ausentó de su domicilio”, sostuvo el asistente letrado Federico Surá.

No obstante, el magistrado Juan Pablo Balderrama no hizo lugar al planteo del representante fiscal, aunque sí dispuso la prórroga de la prisión domiciliaria con controles aleatorios por parte de la Policía para verificar el cumplimiento de la medida.