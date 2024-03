Guagliardo afirmó que el decreto no paraliza las medidas de fuerza de docentes

La discusión entre ATEN y el gobierno neuquino llegó a un punto de inflexión.

El Ejecutivo decretó las sumas salariales y el sindicato docente salió al cruce. Frente a esto, el paro sigue y una solución se ve lejana.

«El gobierno neuquino no resolvió nada, simplemente cerró la discusión mediante un decreto», lamentó Marcelo Guagliardo, titular de ATEN, en contacto con La Red Neuquén.

A su vez, agregó: «El Estado se esta corriendo de sus obligaciones y no da una solución a las urgencias de maestros y escuelas».

«Estábamos en un proceso de negociación, no me parece necesario el decreto. Necesitamos un punto de diálogo. Esta decisión no va a parar la adhesión al paro, históricamente ocurre lo contrario y se suma mas spoyo a la huelga», siguió Guagliardo.

Al respecto, aseguró: «La última oferta salarial salimos a bancarla públicamente, pero es necesario que haya un esfuerzo por parte del gobierno».

«Hay una cláusula que determina que si ocurren cambios en la macroeconomía debemos volver a sentarnos, es decir que no hay nada concreto en la oferta salarial en si», cerró.

