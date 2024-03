Hantavirus: investigan a 60 personas como casos estrechos

A partir de un caso positivo de Hantavirus en una adolescente de San Martín de los Andes, se puso en marcha el protocolo para rastrear los contactos directos y estrechos de la joven.

Hasta el momento se han llevado a cabo entrevistas a 60 personas que pueden haber estado contacto en este período de transmisión y una de ellas cumple con la definición de contacto estrecho, así que por el momento está solamente la familia.

La investigación epidemiológica se ve dos días para atrás y hasta cinco días de haber iniciado los síntomas, el periodo de transmisión y se empieza a tener entrevistas telefónicas o recorrer domicilios para evaluar la situación».

Contacto estrecho se define a aquella persona que ha estado con el caso positivo dos días antes de que inicie fiebre o hasta cinco días después del inicio de fiebre de la persona positiva y el contacto es a menos de un metro, por más de 30 minutos o haber compartido utensilios, mates en forma directa.

Los principales síntomas de la enfermedad son: la fiebre, los dolores musculares intensos que posibilita día a día, la movilización, dolor de cabeza, puede haber a veces dolor de garganta. No tiene secreciones, es decir, no hay mocos, no hay catarros, a diferencia con la gripe y después puede haber dolor abdominal. En los chicos también puede haber diarrea y vómitos.

Se cree que la adolescente tuvo una exposición ambiental, al ingresar el sábado al sistema de salud fue catalogada como caso sospechoso por sus síntomas. Seguidamente se resolvió derivarla a un lugar con mayor seguridad y mayor complejidad para que reciba el tratamiento en forma oportuna», sostuvo desde el nosocomio local.

En este caso la cepa Andes, que contagió a la menor «produce un síndrome pulmonar, algo muy parecido a lo que pasaba con el COVID, una respuesta inflamatoria sistémica que genera un daño que no se puede controlar. El pulmón se llena de líquido, entonces suele haber dificultad respiratoria y eso suele ser el cuadro que hace crítica y compleja».

De acuerdo al último parte médico, «estaban mejorando algunos parámetros de laboratorio y clínicos» de la joven sanmartinense.