San Martín de los Andes tendrá cámaras para realizar foto multas

Por el momento se han confirmado dos cámaras, en ambos semáforos de la ciudad.

Los trabajos de instalación, se están llevando a cabo en primer instancia en el semáforo de la Escuela N°86 sobre la Ruta 40.

Hasta el momento no se sabe cúal será la velocidad permitida, pero antes de que se implemente el nuevo sistema de radar, se deberán realizar todas las certificaciones pertinentes para que comience a funcionar el nuevo sistema de foto multas.

Según adelantó un funcionario municipal, en principio se colocarán en los dos semáforos que tieme San Martín de los Andes, es decir uno a la altura del Cpem 28 y el que se está instalando en la Esc. 86. Luego se irán colocando en otros lugares estratégicos de la ciudad. Hasta el momento no se saben los montos que se cobrarán de acuerdo a las diferentes infracciones que se realicen.

Los radares, indican las velocidades máximas de la zona donde se encuentran ubicadas y no sólo buscan controlar la velocidad, sino que también funcionarán como monitoreo de infracciones, como por ejemplo de estacionamiento en lugares indebidos, no usar los guiños, las luces, etc. Todo quedará registrado en las cámaras o tótems que acompañaran los radares.