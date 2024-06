Horas de incertidumbre en Corrientes por la desaparición de un niño de 5 años

Loan Danilo Peña, de 5 años, está desaparecido desde la tarde del jueves 13 de junio. En las últimas horas, las autoridades intensificaron el operativo de búsqueda.

Corrientes todavía sigue conmocionada por la misteriosa desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue a buscar naranjas y nunca regresó. Con el correr de las horas la incertidumbre se incrementa, sobre todo con la detención de tres personas y el hallazgo de huellas y vómito en una zona conocida como Estancia Las Lagunas, que queda cruzando la Ruta Nacional N°123.

De acuerdo con lo que informaron a TN fuentes de la investigación, las huellas tendrían el tamaño de pies de una persona menor. También encontraron materia fecal y vómitos, que serían relativamente recientes, de un tiempo no mayor a dos días.

En las últimas horas también se sumaron a la búsqueda el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, que hasta ayer se encontraban rastrillando el paraje Algarrobal, en la zona rural del municipio 9 de Julio.

El jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, el comisario mayor Sergio Aguilar, detalló que las recorridas por el mencionado sector rural siguieron hasta la medianoche del domingo.

“Vamos a seguir con rastrillajes, pero más profundos de los que venimos haciendo”, adelantó a este medio Walter Adrián Maciel, el jefe de la comisaría de 9 de Julio, sobre cómo será el operativo que continuará este lunes. Las autoridades insisten en que las próximas horas serán determinantes.

El Ministerio de Seguridad de la Nación implementó la alerta Sofía para dar a difundir su imagen y encontrarlo. Sumado a esto, la Coordinadora de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Leticia Risco, afirmó a TN que la alerta dura 24 horas y se puede extender por otras 24 más.

La desaparición de Loan en Corrientes



Loan desapareció el jueves 13 de junio, cerca de las 14.30. Según el relato de José, su papá, el nene salió de la casa de su abuela ubicada en paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, y nunca regresó.

Cuando se retiró de la casa, a la que iba por primera vez, estaba acompañado por sus primos -también menores- y tres personas mayores, que actualmente están detenidas. Estas serían las últimas personas que lo habrían visto con vida antes de su desaparición: se trata de su tío y un hombre y una mujer que son una pareja amiga de este último.

José, el padre de Loan, realizó una reconstrucción sobre cómo fueron los últimos minutos junto a su hijo, cuando lo vio por última vez cerca de las 14.30: “Ellos – por los sospechosos- vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

De la misma manera, comentó que en un momento su cuñado y la pareja amiga salieron de la casa junto a Loan y otros chicos. Cuando volvieron, notó que faltaba su hijo. “Les pregunté: ´¿Loan no estaba con ustedes?´. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, señaló.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó mientras era entrevistado por el periodista Sebastián Domenech, y luego tildó a los sospechosos de “irresponsables”.

En ese sentido, siguió: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El padre del desaparecido también aseguró que era la primera vez que Loan visitaba a su abuela. “Me dijo ´llevame a la casa de la abuela´ y vinimos a caballo”, recordó.

Fuente: Todo Noticias