Impuesto PAIS: el Gobierno eliminó la retención de Aduana e importar será más barato

A un mes del fin de la vigencia del Impuesto PAIS, el Poder Ejecutivo ya no exigirá este pago adelantado, lo que reduce el tipo de cambio implícito



El gobierno de Javier Milei eliminó la retención de Aduana del 95% para importaciones. De esta manera, dio un paso para la quita del impuesto PAIS , que continuará hasta el 23 de diciembre, cuando cumpla cinco años y por el momento, dieron de baja el cobro adelantado.

Mediante la Resolución General 5604/2024, publicada a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el Boletín Oficial, se derogó el Título II de la Resolución General 5393, impulsado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El punto establecía un pago a cuenta del «Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS)», el cual era de 28,50% y 7,125%, según la operación referida. En esta ocasión, el Gobierno consideró que «corresponde dejar sin efecto el pago a cuenta del gravamen aplicable sobre las citadas operaciones».

ARCA comunicó este lunes que «dictará una resolución general -con vigencia desde las 0 horas del día de la fecha- mediante la cual deja sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del impuesto PAIS para las importaciones».

«La medida contempla el plazo establecido por el BCRA para el acceso al Mercado de Cambios (30 días) y la fecha de vigencia del impuesto PAIS (hasta el 22/12/2024, inclusive)», señalaron y aclararon que «para los despachos de importación oficializados desde el día de la fecha, no será necesario realizar el pago a cuenta del impuesto PAIS».

Los pagos de importaciones se realizan a 30 días, plazo en el que el Banco Central habilita las divisas para concretar las operaciones. Esto hace que el pago anticipado del impuesto PAIS pierda sentido, ya que cuando ese plazo se cumpla el tributo habrá dejado de estar vigente, y el acceso a los dólares no estará sujeto al impuesto.

En otras palabras, el hecho imponible del impuesto es el acceso al mercado de cambios. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se abonar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, Aduana ya no hace la retención (95%), porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

De este modo, ratificaron que dictarán una resolución general , con vigencia desde las 0 horas de hoy, mediante la cual dejará sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del impuesto país para las importaciones.

«Esta medida contempla el plazo establecido por el BCRA para el acceso al Mercado de Cambios (30 días) y la fecha de vigencia del Impuesto PAÍS. En consecuencia, para los despachos de importación oficializados desde hoy, no se debe realizar el pago a cuenta del Impuesto PAÍS. La norma se publicará mañana en el Boletín Oficial», detallaron en un comunicado.

De este modo, para algunas empresas, el dólar importador ya cotiza en alrededor de $1.000.

Sobre el dólar tarjeta, no habrá cambios hasta que el Impuesto PAIS deje de estar vigente.

