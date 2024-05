Tasa Vial en San Martín de los Andes: «Hay una avanzada de los Municipios para aumentar su recaudación a través de nuevos impuestos en vez de mejorar la administración»

Lo afirmó Sebastián Vicentin, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en diálogo con Radio 2 de Jujuy,

“Un grupo de cámaras empresarias hicimos una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) para que se declare la inconstitucionalidad del cobro de la Tasa Vial, ya que no es una tasa porque no hay contraprestación: es un impuesto disfrazado y los Municipios no tienen la potestad de establecer estos tributos”, relató.



“Pero como puede pasar mucho tiempo hasta que la Justicia se expida, presentamos un recurso para que se dicte una medida cautelar que suspenda el cobro hasta que salga el fallo judicial, sino pueden pasar por ejemplo 3 años donde se aplique el impuesto”, explicó Vicentin.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Al referirse a la ordenanza aprobada, que declara la Emergencia vial y del transporte público de pasajeros, y establece el cobro de una Tasa Vial que se aplicará sobre el consumo de combustible, el vicepresidente de la AHGSMA consideró que “hay una avanzada de los Municipios para aumentar su recaudación a través de nuevos impuestos y no queremos que siempre se apele al sector privado para paliar el faltante de fondos en vez de mejorar la administración”.

“Este impuesto nos afecta tanto a residentes como a visitantes, y no es lógico que quienes llegan a San Martín de los Andes estén subsidiando el boleto local de colectivo” expresó Vicentin.

Finalmente, dijo que “estamos cansados de ir atrás de los problemas del sector público y que la recaudación se tome para solucionar problemas. El boleto es uno de los más caros del país. Además, tendremos próximamente estacionamiento medido y podría implementarse una tasa pernocte como la que se cobra en Bariloche a los turistas”.

“Pedimos que los Municipios pongan el ojo en trabajar y administrar mejor los recursos, como hacemos todos”, concluyó el vicepresidente de la AHGSMA.

y detalló que “pese a que el asesor legal de un bloque explicó que era inconstitucional, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza para establecer una tasa vial que se recaudará el consumo de combustible”, como ocurre en otras localidades del país.