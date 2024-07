A un partido del adiós: el emotivo mensaje de Ángel Di María

Finalmente, uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina completó su anteúltima función con la Selección Argentina. Ángel Di María fue titular en el triunfo 2-0 del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Canadá en las semifinales de la Copa América.

A un paso de la gloria. La selección argentina superó 2-0 a Canadá en el MetLife de Nueva Jersey y avanzó a la final de la Copa América, en lo que será una nueva definición por un título que afrontará el conjunto que dirige Lionel Scaloni. Y como ya sucedió en anteriores ocasiones, el que intentará hacer historia una vez más junto al resto de sus compañeros será Ángel Di María.

Fideo volvió a ser titular en el seleccionado campeón del mundo y se prepara para lo que, según él mismo mencionó, será su última función con la camiseta celeste y blanca en la definición del certamen que se jugará el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.



En ese contexto, una vez que pasó el duelo ante los canadienses, Di María tomó su celular y escribió un emotivo mensaje tras la victoria que depositó a la Albiceleste en el encuentro decisivo del torneo continental. “No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane”, dijo en la primera parte de su carta.

Y cerró: “Me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”.

El mensaje se hizo viral y tuvo cientos de miles de Me Gusta. Lo mismo sucedió con los comentarios. Pero en este caso, el rosarino recibió respuesta de personas muy especiales, entre las que se encontraron su esposa y compañeros de la Selección. “Estamos muy orgullosas de vos amor… gracias por tanto fútbol, gracias por tanto amor”, escribió Jorgelina Cardozo, que acompañó a Fideo junto a sus dos hijas en todos los partidos del torneo en los Estados Unidos y estará el domingo en Miami para ver a su esposo intentar ganar un nuevo título con la selección argentina.

Por su parte, fueron varios los jugadores del equipo que dejaron sentidos mensajes para uno de los más experimentados del ciclo Scaloni. “¡Y que lindo para nosotros compartirlo con vos!”, escribió Gerónimo Rulli. Otro de los que respondió la publicación fue Enzo Fernández: “Te queremos, Fide”, comentó. Cuti Romero no se quiso perder la chance de dejarle unas palabras al N° 11 de Argentina y señaló: “Sos lo más grande fide. Gracias por tantas alegrías y vamos por una más”.

Entre los saludos, se destacó el de Rodrigo De Paul. El volante, parte del selecto grupo de amigos en la Selección que tiene Di María, le escribió: “Que orgullo haberte acompañado, es un placer jugar al lado tuyo, tu legado es eterno. Te adoro”.

Más allá de su mensaje en las redes, Di María también habló con la prensa tras la victoria ante Canadá y expuso un detalle que llamó la atención. “Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”, comentó sobre lo que mencionó Messi en la arenga previa a salir al campo de juego del estadio en Nueva Jersey.

Emocionado, Angelito remarcó la importancia que tuvo este grupo en su despedida triunfal del combinado argentino con la cosecha de las tres últimas estrellas y a la espera de jugar una nueva final el próximo domingo.

“Solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó y últimamente me empezó a tocar. Estoy agradecido a mi familia y a los que estuvieron siempre. Y a esta camada, esta camada me dio todo”, concluyó.



