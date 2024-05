La Inspiradora Trayectoria de Boris Zambrano en el Ballet

En diálogo con Lácar Digital, Boris Zambrano Melo, un bailarín profesional de ballet, nos cuenta su inspiradora historia que comenzó en su ciudad natal, San Martín de los Andes, a la temprana edad de 10 años. La semilla de su pasión por el ballet fue plantada gracias a unas becas ofrecidas por el Maestro Hernán Bravo, que permitieron a los alumnos de la escuela 86 explorar nuevas disciplinas, entre ellas el ballet. A pesar de enfrentar desafíos y discriminación, Boris encontró en el ballet su verdadera vocación y su refugio.

Su camino fue impulsado por el apoyo inquebrantable de sus padres Corina Melo y Juan Carlos Zambrano, como también familiares, pero especialmente fue muy importante el conocimiento transmitido de su querida maestra, Andrea Iocca, quien fue fundamental en su formación inicial.

En el 2009, una oportunidad única se presentó cuando el Ballet Metropolitano, dirigido por Leonardo Reale, visitó San Martín de los Andes y le otorgó una beca para estudiar en Buenos Aires con la renombrada bailarina Cecilia Kerche. A pesar de las dificultades económicas, Boris y su familia encontraron la manera de financiar sus estudios. Boris recuerda con gratitud el inmenso apoyo que recibió en aquel momento ante la organización de eventor para juntar fondos, además varias familias generosamente contribuyeron de una u otra manera. El afán por lograr el objetivo donde el esfuerzo en conjunto y el apoyo incondicional de sus padres permitieron obtener los recursos económicos para viajar a Buenos Aires.

Experimentar la llegada a su primera beca y a Buenos Aires fue una experiencia mágica para Boris. Al ingresar al estudio y observar a bailarines de todas las edades y géneros, así como a maestros y pianistas, encontró la confirmación de su amor por el ballet como carrera y su verdadera pasión.

En 2011 se entera por Fabiana García de una audición en General Roca, Rio Negro, por lo que junto a su padre, tía y Fabiana viajaron en un renault 9 él lo menciona porque expresa “llegamos a empujones pero llegamos”. Posteriormente ingresa a IUPA, donde su experiencia fue increíble junto a destacados maestros como Vadim Budarin, quien fue primer bailarín del Kirov en Rusia, y otros como Gaik Kadjberounian, Nora Constanzo, Verónica Arévalo, entre otros

En el 2014 Boris ya en Buenos Aires ejercitaba durante varias horas al día, de 10 a 17 horas. Durante las noches se perfeccionaba en el estudio de Palermo junto a la maestra Ana Valeria Guerra, quien lo acompañó y sigue haciéndolo a distancia, se encargaba de su preparación física. Todo esto fue primordial para audicionar e ingresar al Ballet del Sur en 2017.

En un momento surge un proyecto a raiz del deseo de querer volver a su querido pueblo, San Martin de los Andes, anhelaba compartir su arte, este era muy significativo y duró cuatro años en moldearse. Finalmente se concreta en el Teatro Amankay (ahora Cotesma) y participaron bailarines de diferentes áreas, teniendo también el público la posibilidad de asistir ya que se ofrecieron entradas a precios accesibles.

Boris aclara que antes de unirse al Ballet del Sur, formó parte del Ballet Nacional, Danza por la Inclusión, dirigido por Iñaki Urlezaga, durante cuatro años. Este fue su primer trabajo profesional, el cual le dio la oportunidad de recorrer todo el país y Uruguay.

En enero de 2018, el Ballet Nacional se disolvió, lo que representó un período difícil para Boris y el resto de los bailarines. Esta situación fue especialmente desafiante para quienes se habían independizado y estaban solos, ya que debieron enfrentar muchas incertidumbres sobre su futuro. Se vio obligado a reflexionar sobre sus ahorros, su tiempo invertido y la expectativa del cargo que había conseguido. Finalmente, tomó la decisión de permanecer en su país, optando por continuar su carrera artística en Argentina.

En cuanto a sus próximos proyectos, tiene una invitación para bailar en Chile junto a su compañera y partner, Daniela Vselko.

Boris manifiesta que “Gracias a Dios tuve muchas experiencias que me ayudaron y me ayudan a fortalecer las ganas de todo, gente a mi alrededor que me dan aliento, y mis padres que siempre están y me siguen educando”

“Creo que para los que recién comienzan o son chicos, y arrancan algo que los apasiona y disfrutan deben seguir adelante, aunque la sociedad diga lo contrario o reciban críticas etc, es la vida de uno, junto a la educación, respeto, constancia en lo que elegimos, se puede llegar a algo bueno y hermoso, no hay que bajar los brazos al primer tropezón, es un paso y camino de hormigas a la meta que queramos llegar, y cuando llegamos seguro encontramos o encontrarán otro camino a seguir y eso es hermoso: no tener un techo que los frene!!

Ser optimista y tener más de 3 planes para seguir adelante… La vida es hermosa y el mundo es mágico, la familia, el pueblo, la casa donde nos criamos, siempre estará abierta para regresar, pero las oportunidades y lo que hay fuera es inmenso… Creer en uno y ser fuertes! Amar lo que hacemos y si pueden trabajar de lo que aman no tiene precio y es satisfactorio”

Boris Zambrano expresa su agradecimiento a Mercedes Inostroza por facilitar el contacto con nosotros.

Y Lacar Digital agradece a Raúl «Chino» Guerra por el contacto.