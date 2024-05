Las Cámaras Empresariales presentaron un recurso de ámparo contra la Tasa al combustible

La presentación se realizó ante el Superior Tribunal de Justicia. La acción judicial expone la «inconstitucionalidad» del cobro de la tasa al combustible y de una «contribuición» que deberán abonar algunas empresas de la ciudad.

En diálogo con el Dr. Lorenzo Rivero, abogado representante de las cámaras, indicó que lo contactaron de las cámaras para entablar una acción en contra de la ordenanza vial y contribución «es inconstitucional ir en contra de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Órganica municipal. Es inconstitucional, ya que un intendente o un municipio no puede legislar sobre un impuesto. Estas facultades están delegadas al Congreso de la Nación. En base a esto, el día domingo lo presentamos ante de que se venciera la promulgación de la ordenanza» expresó el letrado.

El recurso de ámparo se interpone porque la ordenanza contraviene principios básicos repúblicanos «el congreso está para elaborar las leyes, el ejecutivo para ejecutarlas y el poder judicial está para hacer respetar la constitución y todas las leyes. Si dejamos pasar está ordenanza, el día de mañana será otra cosa y así van a ir cercenando nuestros derechos y libertades. Es muy importante hacer valer el respeto a la propiedad privada y a la libertad, que es lo que nos hace ser dignos de una República» indicó Rivero.

La Tasa Vial no es ilegal porque se promulgó pero es inconstitucional

Al ser aprobada la ordenanza por el Concejo Deliberante local, la tasa vial no es ilegal «ilegal no es porque esta promulgada por el gobierno municipal, pero es inconstitucional. Ante la relación de las leyes, prevalece la de mayor rango que es, la Constitución Nacional, luego la Constitución provincial y la carta órganica municipal. De allí para abajo debe ser acorde y congruente» expresó Lorenzo Rivero.

«Ya hemos tenido respuesta del Tribunal Superior de Justicia, a través de lo que se denomina demanda originaria, es decir que cuando hay normas o ordenanzas que contravienen a la Constitución Nacional, la que interviene es el Tsj, y en caso de que no tengamos respuestas, lo llevaríamos a la corte» y agregó «hoy salió la cédula para notificar al intendente de la orden de la suspensión judicial y tambien al fiscal de estado, quienes deben contestar en un plazo de 5 días» indicó.

«Es una tasa disfrazada de impuesto»

«Los combustibles tiene demasiados impuestos, los cuales deben respetarse y coparticiparse de acuerdo a la ley de coparticipación federal. San Martín recibe la misma coparticipación por la cantidad de habitantes desde el año 90, y eso es lo que debería estar peleando el intendente en la Legislatura. Si quiere sacar dinero que lo haga en otras cosas para generar fondos genuinos, como por ejemplo el estacionamiento medido que se cobra en otras ciudades. Pero acá con la tasa vial no sabemos cómo se va a aplicar, cómo se va a distribuir, etc» expresó.

El «aporte de los comercios»

Otro de los ítems que se aprobó en la ordenanza fue el «cobro de un aporte de algunos comercios según la licencia comercial», Rivero expresó «se trata de lo mismo, es decir por ejemplo la licencia de seguridad e higiene, lo que te cobran por eso y que nunca van a controlar que tengas todo higienizado, es eso cobrar por cobrar, no hay ninguna contraprestación desde el municipio para cobrarte ese ítem. No tiene ningún fundamento ese cobro extra a los comerciantes. No hay nada detallado de cómo se aplican, quienés lo cobran, cómo se van a repartir, etc. Son muchas preguntas que desde la ordenanza no salen ni explican» expresó.

«El intendente está incumpliendo una orden judicial»

El 1 de mayo se presentó el ámparo «el viernes pasado salió la primera providencia, donde el TSJ ordena notificar al municipio, al intendente y al Fiscal de Estado, la orden de suspender judicialmente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la aplicación de la tasa vial, por lo tanto lo que está haciendo el intendente es ilegal, está contraviniendo una orden judicial y si no cumple, podría caer en un desacatado a una orden judicial y conllevaría mas consecuencias a su persona» y agregó «desde lo municipal no tuve ninguna reunión con la Defensoría del Pueblo ni con el Intendente. Creo que si las cámaras me vinieron a buscar, es porque agotaron todas las instancias para ser escuchados» finalizó a este diario el Dr. Lorenzo Rivero.