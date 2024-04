Paula Arias y su camino en el mundo de la escenografía y la caracterización teatral

Paula Arias, una joven oriunda de San Martin de los Andes con pasión por la creatividad desde su infancia, fue abriéndose camino en el mundo del arte escénico y la caracterización teatral a lo largo de toda su vida. Desde temprana edad, Arias mostró interés por el dibujo y la pintura, inspirada por los libros de arte que su madre tenía en casa, explorando museos y obras renacentistas.

Ahora, mientras se prepara para graduarse como Licenciada en Escenografía en la Universidad Nacional de las Artes y completar la carrera en Caracterización Teatral en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, recuerda cómo en un viaje de estudios a Nueva York descubrió su pasión por la producción teatral. «a ver obras teatrales de Broadway y me di cuenta que eso era a lo que yo me quería dedicar, a la parte artística de los espectáculos.», comenta, «fue cuando se me abrió un abanico de posibilidades para aprender diferentes disciplinas que me llevaron a donde estoy ahora. «.

Actualmente, Arias se encuentra inmersa en pasantías en el Instituto del Teatro Colón, donde desempeña labores de caracterización y refuerzo en maquillaje y peluquería para los artistas. «Me gusta ese trabajo, es linda la conexión que se logra con los bailarines para ayudarlos a entrar en personaje y sentirse más seguros en su performance», añade.

Mirando hacia el futuro, Arias aspira a dedicarse por completo al diseño escenográfico en una amplia gama de espectáculos. Sueña con la posibilidad de realizar una puesta en el prestigioso Teatro Colón, considerándolo un gran logro personal.

A pesar de las incertidumbres que enfrenta el camino laboral de los artistas, Arias confía en que la creatividad siempre encuentra su camino, incluso en tiempos en que los recursos de producción son escasos. Reconoce que el camino del artista requiere constancia y perseverancia, pero se muestra optimista acerca de las oportunidades que pueden surgir.

«Creo que es importante tener metas en todo momento, aunque sean pequeñas», afirma Arias. «Soy afortunada de que acá en Buenos Aires se puede explotar mis conocimientos artísticos, es cuestión de buscar pues hay público para todo realmente. Ojalá en algún momento pueda llevar mis experiencias a San Martín de los Andes para poder nutrir el capital artístico de nuestro pueblo. «.

Arias tiene claro que, por ahora, su proyecto a futuro no implica abandonar el país, ya que cree que las oportunidades en el extranjero surgirán a medida que continúe perfeccionando su formación profesional. Con determinación y pasión, espera seguir avanzando en su carrera artística, seguir preparándose profesionalmente y seguir perfilando su formación.