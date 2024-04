Sueños en escena: El Recorrido de Nicolas Nacher en la Actuación

Nicolas Nacher, oriundo de San Martín de los Andes Neuquén, ha forjado su camino en el mundo de la actuación desde una temprana edad. Su trayectoria desde el teatro infantil hasta la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires revela una pasión incansable por el arte escénico.

Con una carrera en ascenso, ha participado en diversas producciones, desde videoclips hasta largometrajes, destacándose por su compromiso y dedicación. A sus 22 años, Nicolas comparte sus experiencias y consejos para quienes sueñan con seguir sus pasos en la industria del entretenimiento.

Nos pusimos en contacto con él para hacerle unas preguntas sobre su recorrido, su proceso, sus experiencias y los proyectos en los que formó y formará parte. También nos dió recomendaciones para los que recién comienzan y realizan diversos catings.

-¿Cuál es tu nombre completo, tu edad y tu ciudad natal ?

N:Mi nombre es Nicolas Nacher, nací un 25 de mayo del 2001 en San Martín de los Andes Neuquén, actualmente tengo 22 años.

– ¿En dónde te capacitaste? ¿Cómo fue tu progreso con respecto al aprendizaje de ser actor y en dónde?

N: A los 4 años, empecé a vincularme con el arte,explorando disciplinas como plástica y cerámica esto me ayudó a interiorizar y desarrollar un gran amor por la profesión artística desde pequeño. Esta temprana experiencia me permitió cultivar un profundo amor por la expresión artística desde la infancia. Agradezco especialmente a las profesoras Norma Colli, Lili D’Urso, Cecilia Tappa y Rosa Catalano por acompañarme en estos primeros años.

A partir de los 8 años, incursione en el teatro bajo la guía de Sandra Monteagudo, continuando mi formación con Mariano Tenaglia en su estudio hasta los 17 años.

A los 14 años tuve mi primer casting en San Martin de los Andes para la película «Temporada de Caza» dirigida por Natalia Garagiola y protagonizada por German Palacios, Lautaro Bettoni, Rita Pauls, Boy Olmi, entre otros.

Ellos habían venido a castear al pueblo desde Buenos Aires mi primo me dijo de ir, yo fui (si bien el casting era para mayores de 16, me dijo que lo acompañe porque el iba a audicionar) cuando llegue me permitieron audicionar también, y un año después me confirmaron que había quedado, y en 2016 pude grabar. La película se estreno en 2017 y le fue muy bien.

Cuando me trasladé a Buenos Aires, continué mi trayectoria en la Universidad Nacional de las Artes, inscribiéndome en la Licenciatura en Actuación. Además, simultáneamente, me formé en los talleres de actuación de Paula Grinszpan. También tomé seminarios junto a la profesora Florencia Dyszel. Asimismo, tuve la oportunidad de adentrarme en el mundo de la actuación frente a cámara, explorando este campo bajo la tutela de Edgardo Castro.

– ¿Cómo supiste que era tu pasión?

N:Fue más bien una sensación de estar vinculado al arte desde muy joven lo que me hacía disfrutar de la actuación. Siempre fui de quedarme en mi casa dibujando, haciendo manualidades, escuchando música, jugando con mis juguetes e imaginando situaciones, pero siempre solo. Cuando comienzo actuación entiendo que lo que yo disfrutaba era posible de replicar pero en conjunto, era un juego compartido que constantemente integraba y eso me ayudaba en la escuela para hacer amigos, para expresar mis emociones, para comunicarme, sin dudas fue un cambio radical en mi vida y decidí nunca alejarme de ese camino.

– ¿Cómo fue irte a la ciudad? ¿Tuviste muchas trabas?

N:Irme a vivir a Buenos Aires fue un proceso que se extendió durante aproximadamente dos años. Diversas circunstancias personales, incluida la pandemia, me imposibilitaron irme hasta el 2021 donde ya pude asentarme en la ciudad.

– ¿Extrañas San Martín?

N:De vez en cuando, tengo familia en San Martín de los Andes, así como amigos y conocidos, lo que provoca cierta nostalgia por el pueblo. La naturaleza, el clima y la tranquilidad lo convierten en un lugar hermoso para estar, aunque en la actualidad prefiero visitarlo durante las vacaciones.

– Participaste en el videoclip de Tini y Emilia “La Original” ¿Cómo fue esa experiencia?

N:Fue lindo experimentar ese tipo de acercamiento, aunque se trata de un videoclip y muchas de las experiencias no quedaron registradas en el video. Proyectos como estos son oportunidades para crecer y aprender de todo lo que acontece en el entorno. Trabajar con profesionales tan talentosos como Facundo Ballve, Emilia Mernes, Tini Stoessel y todo su equipo fue reconfortante.

– Contame tus experiencias en publicidades, ¿Que recomendaciones darías a las personas que van a realizar publicidades?

N:Aunque finalmente logré establecerme en 2021 y mi primera incursión en el ámbito publicitario se materializó en 2022, ya había comenzado a explorar este campo desde 2019, durante mi primera estancia en la ciudad. Es importante destacar que, cuando se presenta la oportunidad de audicionar para un papel publicitario, no se trata solo de conseguir el papel en ese momento, sino de generar un impacto que resulte en futuras consideraciones.

Mucha gente participa de castings de todo tipo, y son muchos los perfiles que se presentan y las probabilidades de quedar seleccionado van más allá de la actuación de uno en el acting. Por eso considero importante la constancia, el respeto, el estar y entender que es una carrera para toda la vida, entonces si es lo que realmente te gusta no deberías desistir.

A partir de 2022, cuando comencé a trabajar en el ámbito publicitario, he tenido la oportunidad de colaborar con marcas reconocidas como Pago Fácil, Mercado Libre, Cerave, Bazooka, Shell, Strix, entre otras.

– ¿Con qué personaje o trabajo te sentiste mas identificado ?

N:En Agosto del 2023, tuve la oportunidad de trabajar en un Teaser llamado “Dobles” para un largometraje (el cual se encuentra en postproducción) que me permitió conocer otro país, como lo fue Perú.

En este trabajo tuve la oportunidad de protagonizar a un muchacho que me hizo verme reflejado en muchos puntos y fue realmente conmovedor. También el hecho de haber podido trabajar con gente tan increíble como lo fueron mis compañeros de rodaje Ezequiel Gelbaum, Adriana Campos Salazar y el director Ricardo Chadwick junto a todo su equipo fue algo muy lindo, me hicieron sentir cómodo desde el primer momento, fue un trabajo que me interpelo de principio a fin.

– ¿Es posible hoy en día ser selectivo en los trabajos que se te presentan?

N:Si claro, es una profesión al igual que cualquier otra y uno intenta formarse constantemente para ser profesional, por lo cual es necesario conocer tus límites en los trabajos que se te presenten, eso puede ir desde lo económico, hasta las condiciones del proyecto y logística, pero si claro.

– ¿Con qué trabajo sentís que empezó a despegar tu carrera?

N:La realidad es que recién estoy comenzando con mi carrera actoral. Sin embargo en 2022 tuve la oportunidad de integrar el reparto del largometraje “Tres Tiempos” Dirigido por Marlene Grinberg (el cual se encuentra en postproducción) fue una experiencia hermosa donde me volví a reencontrar con la ficción, para colmo gran parte del rodaje fue en Villa La angostura, así que fue emotivo trabajar en el sur, y siento que a partir de esa oportunidad que me brindaron ellos comenzaron a considerarme un poco más.

Al poco tiempo, Pablo Lapa, Julian Krakov, Sebastian Vallejos, Lucas Martines y todo el equipo de Saigón, decidieron consultarme si quería ser parte de sus representados en la agencia y desde que acepte trabajar con ellos, es que aprendo todos los días de personas con mucha cultura, conocimiento, valores que me forman actoralmente. No solo son mis compañeros de trabajo si no también personas que se preocupan por mi bienestar y mi integridad.

– ¿Qué consejos le podrías dar a jóvenes actores que recién estén comenzando sus carreras?

N:Si bien yo tambien estoy comenzando mi carrera, este consejo se los daría tanto a ellos como a mi, y es que hay que comprender que es una carrera para toda la vida, en donde uno va a estar adquiriendo herramientas diariamente hasta su ultimo dia. Comprender que el trabajo puede fluctuar, a veces uno debe trabajar de otra cosa para financiar sus proyectos y objetivos, pero sin perderle el foco a lo que uno quiere, todo es posible, pero la disciplina, la constancia y el respeto no es negociable, siempre estar abierto a aprender. Y sobre todo aprender a lidiar con el fracaso y cuidar la salud mental que es indispensable para esta profesión.

– ¿Qué proyectos tenés para el futuro?

N:Hay muchos proyectos que se encuentran en postproducción, los cuales serian:

En Ficción:

Nahir – Dirigida por Hernan Guerschuny (Protagonizada por Valentina Zenere)

Tres Tiempos – Dirigida por Malene Grinberg

Dobles – Dirigida por Ricciardo Chadwick

Publicidad:

Bazooka – Dirigida por Sebastian Hermida

VideoClips:

Perdón – Bruno Delfabro

Deseo Intacto – Olivia Faura

Trabajos realizados hasta ahora:

Ficción:

Temporada de Caza – Dir. Natalia Garagiola (2017)

Cato – Dir. Peta Rivero y Hornos (2021)

Tres Tiempos – Dir. Marlene Grinberg (postproducción)

Nahir – Dir. Hernan Guerschuny (postproducción)

Dobles – Dir. Ricardo Chadwick (postproducción)

Publicidad:

Pago Facil – Virgen Films (2022)

Strix – Fede Garcia Rico (2022)

Cerave – Karina Taira (postproducción)

Santander – Caemos Casting (2023)

Mercado Libre – Martin Levi (2024)

Shell – Don Agencia (2023)

Bazooka – Sebastian Hermida (postproducción)

Videoclips:

La_Original_mp3 – Emilia & Tini (2023)

Perdón – Bruno Delfabro (postproducción)

Deseo Intacto – Olivia Faura (postproducción)

Cortometrajes:

La Bodega del Irresponsable – Franco Staino (2022)

Rodaje del teaser Dobles dirigido por Ricardo Chadwick en Lima Peru, junto a Ezequiel Gelbaum y Adriana Campos Salazar. Para la productora Fahrenheit DDB. 2023 Foto en el estudio de Saigon junto a Pablo Lapa (mi representante) 2023 Foto en mi primera muestra de¨actuacion en el jardin del colegio F.A.S.T.A 2005 Foto en el Cine Gaumont tras la invitacion a la Avant Premiere de «Ven a mi Casa Esta Navidad» Dirigida por Sabrina Campos y protagonizada por Leonora Balcarce. (Espacio INCAA) 2023 Foto en el set de la publicidad de Shell 2023 Foto en el set de la publicidad de Mercado Libre dirigida por Martin Levi. Foto en el set de la publicidad de Cerave dirigida por Karina Taira para Estados Unidos. Foto en el set del largometraje «Tres Tiempos» Dirigido por Marlene Grinberg y producida por pelicano cine (en Villa La Angostura en 2022) protagonizada por Mara Bestelli, Florencia Dyszel y Violeta Postolsky.